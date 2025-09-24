Policija kod 27-godišnjaka pronašla 66 kilograma marihuane

Zagrebačka policija uhitila je 27-godišnjaka kod kojega je pronađeno više od 66 kilograma marihuane, ali i novac za koji sumnjaju da je zarađen preprodajom droge.

U policiji kažu da su kriminalističkim istraživanjem utvrdili da je osumnjičeni s ciljem daljnje preprodaje nabavljao veće količine marihuane koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u poslovnom prostoru na području Susedgrada.

Pretragom tog prostora i automobila koji osumnjičeni koristi policajci su pronašli 63 paketa s više od 66,7 kilograma marihuane i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge, kažu u policiji.

Osumnjičenog 27-godišnjaka policija je prijavila Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu i uz kaznenu prijavu odvela u pritvorsku jedinicu.