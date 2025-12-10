Policija istražuje dvije krađe - i dalje se ne zna tko je tražio vrata, a tko eure

Šibensko-kninska policija izvijestila je o dvije krađe koje su evidentirane proteklog dana na području županije.

Prvi slučaj odnosi se na ožujak 2024. godine, kada je u Tribunju nepoznati počinitelj otuđio klizna vrata ograde iz dvorišta 70-godišnjaka. Vlasniku je pričinjena materijalna šteta od oko 1.000 eura.

Druga krađa zabilježena je u Brodarici, gdje je u razdoblju od 22. listopada do 6. studenoga 2025. godine iz kuće 76-godišnje vlasnice nestao novac. Ni u ovom slučaju počinitelj nije poznat.

Policija je najavila da će u oba događaja protiv nepoznatih osoba biti podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. U tijeku su izvidi kako bi se počinitelji identificirali i priveli pravdi.