Policija intenzivno traga za muškarcem koji je napao i silovao 20-godišnjakinju! Objavljen fotorobot

Njemačka policija intenzivno traga za muškarcem koji je u ljetovalištu Grömitz, u okrugu Ostholstein, napao i silovao 20-godišnju djevojku. Zločin se dogodio pod okriljem noći, a policija sada moli javnost za pomoć u identifikaciji počinitelja. Istražitelji su objavili fotorobot osumnjičenika, piše Bild.de, prenosi Index.

Napad se dogodio u noći s 11. na 12. kolovoza ove godine, oko 1 sat ujutro, u ulici Haffkamp. Nepoznati muškarac, koji se navodno vozio na biciklu, iznenada je napao mladu ženu. Na mjestu zločina pronađena je Adidas papuča za koju se pretpostavlja da je ispala napadaču.

Žrtva se očajnički branila

Djevojka se hrabro i snažno branila od napadača, pri čemu ga je, prema procjenama policije, vjerojatno i ozlijedila. Vjeruje se da bi počinitelj mogao imati vidljive ozljede na licu, gornjem dijelu tijela ili rukama, što bi moglo pomoći u njegovom prepoznavanju.

Potraga i apel policije

Kako dosadašnja istraga nije dala rezultate, kriminalistička policija u Neustadtu objavila je fotorobot sastavljen na temelju iskaza žrtve. Glasnogovornica policije potvrdila je za BILD kako se nadaju da će objava fotorobota potaknuti građane da jave ključne informacije.

Traženi muškarac opisan je kao osoba visoka oko 1,70 metara i starija od 30 godina. Fotorobot će biti distribuiran i putem plakata diljem Grömitza.