Policija ih zaustavila na moru: Bez dozvole, osiguranja i tehničkog pregleda

U petak, 27. veljače u 12.55 sati u akvatoriju na području Vira tijekom nadzora plovidbe, policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar zaustavili su i kontrolirali plovilo kojim je upravljao 34-godišnjak.

Kontrolom je utvrđeno je da muškarac kod sebe ne posjeduje uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice te policu obveznog osiguranja za plovilo. Također je utvrđeno da je za plovilo isteklo važenje tehničkog pregleda.

Zbog utvrđenih prekršaja iz Pomorskog zakonika i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, policija protiv 34-godišnjak podnosi optužni prijedlog uz predloženu ukupnu novčanu kaznu od 330,00 eura.

U akvatoriju na području Sv. Filipa i Jakova tijekom nadzora plovidbe, policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar u 13.30 sati zaustavili su i kontrolirali plovilo kojim je upravljao 21-godišnjak.

Kontrolom je utvrđeno je da muškarac upravlja plovilom prije stjecanja svjedodžbe o položenom osposobljavanju za upravljanje brodicom (voditelja brodice) te da kod sebe ne posjeduje policu obveznog osiguranja za plovilo.

Zbog utvrđenih prekršaja iz Pomorskog zakonika i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, policija protiv 21-godišnjak podnosi optužni prijedlog uz predloženu ukupnu novčanu kaznu od 330,00 eura.