Policija ga pokušala zaustaviti, on nastavio vožnju. Na kraju se ipak morao zaustaviti

U četvrtak, 16. travnja 2026.godine oko 14 sati u Starom Gradu policijski službenik je vozaču kojeg je prepoznao kao učestalog ponavljača prometnih prekršaja i za kojeg je znao da mu je ukinuta vozačka dozvola, izdao naredbu za zaustavljanje, ali vozač se oglušio na izdanu naredbu i nastavio je vožnju. Policijski službenici su na sigurnoj udaljenosti pratili vozača koji je pokušao bježati i čitavo vrijeme je povećavao brzinu vozila da bi u jednom trenutku vozač zaustavio vozilo, a iz njega su istrčala dvojica muškaraca i pas.

Policijski službenici su utvrdili da je navedeno vozilo otuđeno i o tome su obavijestili vlasnika koji je u poslijepodnevnim satima podnio kaznenu prijavu vezano uz kazneno djelo Neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari.

U petak, 17. travnja 2026.godine policijski službenici su pronašli i uhitili 30-godišnjaka za kojeg je postojala osnovane sumnja da je počinio dva kaznena djela Neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari i uz kaznenu prijavu je predan pritvorskom nadzorniku. Naime, istraživanjem je utvrđeno da je u veljači i travnju uzimao i koristio tuđa vozila koja su bila ostavljena otvorena s ključevima u vozilu.

Nakon što je pušten, uz optužni prijedlog je odveden nadležnom općinskom prekršajnom sudu jer je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je uz dva kaznena djela, počinio šest teških prometnih prekršaja. Muškarac je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola, na snazi su mu dvije zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom, nije se zaustavio na izdanu naredbu policijskih službenika i postupio je suprotno postavljenom prometnom znaku.

Nakon privođenja nadležnom općinskom prekršajnom sudu, prihvaćen je prijedlog policije da mu se odredi zadržavanje, nakon čega je predan u zatvor gdje će biti zadržan do 2. svibnja 2026.godine, a uskoro će biti i donesena odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje. Sudu je predloženo da da mu se izrekne maksimalna kazna zatvora u trajanju od 120 dana.