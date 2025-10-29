Policija će kažnjavati hodanje brže od 6 km/h

Slovački parlament u Bratislavi usvojio je zakon kojim se pješacima ubuduće određuje najviša dopuštena brzina kretanja. Od 1. siječnja 2026., u naseljenim područjima pješaci će se po pločnicima moći kretati najviše šest kilometara na sat, piše fenix-magazin.de.

Ograničenje se ne odnosi samo na pješake, nego i na klizače, vozače romobila, električnih skutera i bicikliste, koji u Slovačkoj smiju voziti po pločnicima. Svi oni ubuduće će morati poštovati novu granicu brzine.

Sigurnost kao glavni razlog

Bivši ministar prometa, a sada zastupnik Lubomír Vážny (Smjer – Slovačka socijaldemokracija), obrazložio je zakon porastom broja sudara s vozačima romobila i sve većom gužvom na pločnicima, naglašavajući kako se ovim propisom želi povećati sigurnost svih sudionika prometa.

Reakcije: od smijeha do kritike

Nova regulativa izazvala je nevjericu i brojne šale na društvenim mrežama. Jedan korisnik ironično je upitao:

„Mogu li upasti u radarsku zamku ako potrčim da stignem na autobus?“

Zagovornici zakona ističu sigurnosne razloge: vozači automobila ne mogu na vrijeme zakočiti ako pješaci prebrzo prelaze cestu, a pješaci su često i sami odgovorni za sudare s romobilistima i biciklistima, piše fenix-magazin.de.