Policija: 50-godišnjak porušio zid susjedu i oštetio ga za 400 eura

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik su proveli kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim državljaninom Njemačke osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela oštećenje tuđe stvari na štetu 74-godišnjaka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni muškarac u vremenskom razdoblju od 12. do 14. rujna u Šibeniku porušio betonski ogradni zid u dužini od 380 cm i 40 cm visine vlasništvo 74-godišnjaka, čime je počinio materijalnu štetu u iznosu od 400 eura.

Po dovršenom istraživanju protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.