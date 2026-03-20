Policajac Željko Jović je najbolji sportaš u Makarskoj u 2025. godini

Svečanom dodjelom nagrada Zajednice sportskih udruga grada Makarske u Dvorani Arte, odano je priznanje najuspješnijim sportašima, klubovima i sportskim djelatnicima u 2025. godini.

U kategoriji najboljeg sportaša nagrađen je kapetan Košarkaškog kluba Amfora i policijski službenik Željko Jović.

"Naš kolega Željko Jović košarkom se počeo baviti 2004 godine. Osim za makarsku Amforu, za vrijeme studija, bio je i član zagrebačkih klubova poput Dubrave i Hermes Analitice. Aktivno je nastupao Prvoj hrvatskoj košarkaškoj ligi, a osim košarke i hrvatski je reprezentativac u 3 x 3 košarci, novom olimpijskom sportu. S 3 x 3 reprezentacijom je tvorac jednih od najvećih uspjeha ovog mladog sporta, a to su dva plasmana na Europska prvenstva 2023., u Jeruzalemu i 2024., u Beču", priopćili su iz PU splitsko-dalmatinske.

U Košarkaškom klubu Amfora u sezoni 2024/2025, kao kapetan, predvodio je ekipu do naslova prvaka Druge lige-jug, a nakon toga su kroz kvalifikacije izborili i plasman u Prvu hrvatsku košarkašku ligu. Pod njegovim vodstvom klub je osvojio naslov prvaka.

Željko Jović je kroz natjecanje druge lige bio najbolji strijelac s prosjekom od 25 poena po utakmicu te je ekipu suverenu poveo omjera 15-1, i zasluženog naslova prvaka, a odlične nastupe nastavio je i u kvalifikacijama za prvu ligu gdje imao prosjek 20 poena.

Osim toga Željko Jović stekao je i licencu hrvatskog košarkaškog saveza za trenera i od ove sezone pomoćni je trener juniora, gdje kod trenera Nenada Videke, nekoć odličnog igrača splitske Jugoplastike, odrađuje praksu.

Uz odgovoran i ozbiljan policijski posao kojeg obavlja u Policijskoj postaji Omiš kao zamjenik načelnika postaje, posvećen je sportu, košarci i treniranju.

Naprijed navedenim sportskim uspjesima zaslužio je nagradu za najboljeg sportaša Makarske 2025. godine, a koju nagradu mu je uručio gradonačelnik Zoran Paunović.

"Čestitamo kolegi Željku i želimo mu još puno sportskih uspjeha, osvojenih naslova i lijepih sportskih trenutaka", poručili su iz PU SD.