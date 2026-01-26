Policajac pucao iz pištolja kako bi spasio život: Poznati detalji akcije nad vozačem Audija

OPolicijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela pokušaj teškog ubojstva te dva kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom na štetu policijskog službenika.

Događaj se odvio u noći sa 24. na 25. siječnja, kada je policija zaprimila dojavu o osobnom automobilu marke Audi zagrebačkih registarskih oznaka koji se krivudao cestom iz smjera Dugog Sela i čiji je vozač bio najvjerojatnije pod utjecajem alkohola. Policijski službenik pokušao je zaustaviti vozilo, no vozač se oglušio i dao u bijeg, pri čemu je u dva navrata doveo u opasnost policijskog službenika.

Nakon intervencije dodatne ophodnje, vozač se zaustavio u Sesvetama, gdje je tijekom pokušaja uhićenja pokrenuo vozilo prema policajcu. Policijski službenik je radi zaštite života upotrijebio službeno vatreno oružje, ispalivši dva hica u smjeru prednjih pneumatika, čime je zaustavljen bijeg.

33-godišnjak je priveden u službene prostorije policije, nakon čega mu je u zakonskom roku određen pritvor. Kaznena prijava dostavljena je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Očevidom je rukovodilo Županijsko državno odvjetništvo, a kriminalističko istraživanje je dovršeno.