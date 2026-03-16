Policajac na zadatku izazvao prometnu nesreću u Hrvatskoj

Oko 12.25 sati policijski službenik PU bjelovarsko-bilogorske sudjelovao je u prometnoj nesreći u Bjelovaru, na Slavonskoj cesti, otkrivaju u Policijskoj upravi.

Policajac na zadatku upravljao je službenim motociklom i zbog nedržanja razmaka prednjim kotačem udario je u stražnji dio automobila bjelovarskih oznaka kojim je upravljao 71-godišnjak, prenosi Danica.hr.

Osobni automobil bio je zaustavljen ispred zebre kako bi propustio pješakinju. U nesreći je nastala manja materijalna šteta na motociklu i automobilu, a nitko nije ozlijeđen. Policajcu je odmah naplaćena novčana kazna.

“Podsjećamo sve vozače na važnost sigurnog razmaka između vozila”, kažu u nedjelju u bjelovarskoj policiji.