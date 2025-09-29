Close Menu

Policajac izvan dužnosti remenom spasio život muškarcu

Na objavu priče pristao je tek nakon objašnjenja da će doprinijeti promociji policijskog zanimanja

Denis Žnidarić početkom ove godine (2025.) stigao je u Policijsku upravu međimursku iz Zagreba, gdje je od 2010. godine radio kao vođa ophodnje i kriminalistički službenik u IV. policijskoj postaji - Maksimir. Danas obavlja poslove šefa smjene Policijske postaje Čakovec.

Prošlog ponedjeljka, javlja PU međimurska, njegova brza i iznimno pribrana reakcija vrlo je vjerojatno spasila život 82-godišnjem pješaku teško stradalom u prometnoj nesreći u Nedelišću.

Toga dana Denis se automobilom sasvim slučajno zatekao na mjestu nesreće.

Odmah se zaustavio, upalio sva četiri pokazivača smjera te s priborom prve pomoći potrčao prema unesrećenom pješaku, dok je njegova supruga o nesreći obavijestila hitnu pomoć.

Dolaskom do mjesta događaja primijetio je da su pješaku kotači teretnog vozila zahvatili nogu što je izazvalo obilno krvarenje. Prisjetio se predavanja na kojem je učio o važnosti podvezivanja ekstremiteta u slučaju jakog krvarenja iz krvnih žila, poglavito iz arterije jer čovjek može iskrvariti u svega par minuta. Upravo zbog toga ni sekunde nije oklijevao - skinuo je remen sa svojih hlača, podvezao natkoljenicu ozlijeđenom i dodatnim pritiskom rukama na krvnu žilu u preponi, uspio zaustaviti krvarenje do dolaska hitne pomoći.

Teško ozlijeđeni pješak Helikopterskom hitnom medicinskom službom prevezen je u Zagreb na daljnje liječenje. Liječnici su potvrdili da je takva reakcija unesrećenom vjerojatno spasila život.

Denis u početku nije želio da se piše o ovom događaju, javlja PU međimurska.

Na objavu priče pristao je tek nakon objašnjenja da će doprinijeti promociji policijskog zanimanja. Kod policijskog zanimanja najvažnija mu je zaštita i spašavanje života.

Iako u opisanom događaju nije bio u službi, bez oklijevanja pružio je prvu pomoć unesrećenom i pokazao koliko je pravovremena i adekvatna reakcija presudna.

Za kraj Denis dodaje da je učinio nešto što bi svatko trebao u tom trenutku. Nedavno je proslavio 39 rođendan, a najveći mu je poklon bila spoznaja da je prije nekoliko dana uspješno sudjelovao u spašavanju ljudskog života.

