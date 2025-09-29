Policajac izvan dužnosti remenom spasio život muškarcu

Denis Žnidarić početkom ove godine (2025.) stigao je u Policijsku upravu međimursku iz Zagreba, gdje je od 2010. godine radio kao vođa ophodnje i kriminalistički službenik u IV. policijskoj postaji - Maksimir. Danas obavlja poslove šefa smjene Policijske postaje Čakovec.

Prošlog ponedjeljka, javlja PU međimurska, njegova brza i iznimno pribrana reakcija vrlo je vjerojatno spasila život 82-godišnjem pješaku teško stradalom u prometnoj nesreći u Nedelišću.

Toga dana Denis se automobilom sasvim slučajno zatekao na mjestu nesreće.

Odmah se zaustavio, upalio sva četiri pokazivača smjera te s priborom prve pomoći potrčao prema unesrećenom pješaku, dok je njegova supruga o nesreći obavijestila hitnu pomoć.

Dolaskom do mjesta događaja primijetio je da su pješaku kotači teretnog vozila zahvatili nogu što je izazvalo obilno krvarenje. Prisjetio se predavanja na kojem je učio o važnosti podvezivanja ekstremiteta u slučaju jakog krvarenja iz krvnih žila, poglavito iz arterije jer čovjek može iskrvariti u svega par minuta. Upravo zbog toga ni sekunde nije oklijevao - skinuo je remen sa svojih hlača, podvezao natkoljenicu ozlijeđenom i dodatnim pritiskom rukama na krvnu žilu u preponi, uspio zaustaviti krvarenje do dolaska hitne pomoći.

Teško ozlijeđeni pješak Helikopterskom hitnom medicinskom službom prevezen je u Zagreb na daljnje liječenje. Liječnici su potvrdili da je takva reakcija unesrećenom vjerojatno spasila život.

Denis u početku nije želio da se piše o ovom događaju, javlja PU međimurska.

Na objavu priče pristao je tek nakon objašnjenja da će doprinijeti promociji policijskog zanimanja. Kod policijskog zanimanja najvažnija mu je zaštita i spašavanje života.

Iako u opisanom događaju nije bio u službi, bez oklijevanja pružio je prvu pomoć unesrećenom i pokazao koliko je pravovremena i adekvatna reakcija presudna.

Za kraj Denis dodaje da je učinio nešto što bi svatko trebao u tom trenutku. Nedavno je proslavio 39 rođendan, a najveći mu je poklon bila spoznaja da je prije nekoliko dana uspješno sudjelovao u spašavanju ljudskog života.