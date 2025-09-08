Poletjele su šake u Splitu: 25-godišnjaku slomljena jagodična kost

U nedjelju 7. rujna 2025. godine oko 3:30 sati u Ulici Put Supavla u Splitu došlo je do verbalne prepirke između skupine mlađih osoba nakon čega je jedan od muškaraca zadobio udarac u predjelu glave.

Nakon toga, oštećeni su se udaljili prema obližnjoj benzinskoj postaji, a zatim potražili liječničku pomoć u KBC-u Split.

Liječničkim pregledom je utvrđeno kako je 25-godišnjak zadobio tešku tjelesnu ozljedu u vidu prijeloma jagodične kosti.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja i identifikacije počinitelja.