Close Menu

Poletjele su šake u Splitu: 25-godišnjaku slomljena jagodična kost

Traga se za sudionicima sukoba

U nedjelju 7. rujna 2025. godine oko 3:30 sati u Ulici Put Supavla u Splitu došlo je do verbalne prepirke između skupine mlađih osoba nakon čega je jedan od muškaraca zadobio udarac u predjelu glave.

Nakon toga, oštećeni su se udaljili prema obližnjoj benzinskoj postaji, a zatim potražili liječničku pomoć u KBC-u Split.

Liječničkim pregledom je utvrđeno kako je 25-godišnjak zadobio tešku tjelesnu ozljedu u vidu prijeloma jagodične kosti.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja i identifikacije počinitelja.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
3