Polako kreću gužve uoči Velike Gospe

Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnijim cestama prema moru i unutrašnjosti, pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Iz HAK-a vozačima savjetuju oprez te prilagodbu brzine i načina vožnje uvjetima na cestama.

Ograničenja za teretna vozila tijekom blagdana

Zbog blagdana Velike Gospe (15. kolovoza) i uobičajenih ljetnih zabrana, na snazi će biti ograničenja za teretna vozila iznad 7,5 tona:

Četvrtak, 15. kolovoza: od 15 do 23 sata

Petak, 15. kolovoza (blagdan): od 14 do 23 sata

Subota, 16. kolovoza: od 4 do 14 sati

Nedjelja, 17. kolovoza: od 12 do 23 sata

Stanje na granicama i u pomorskom prometu

Povremeno je pojačan putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

U pomorskom prometu trenutno nema poteškoća.