Pola stoljeća ljubavi koja pobjeđuje izazove - Jelka i Paško proslavili zlatni pir: "Najvažniji su razumijevanje, razgovor, strpljenje i spremnost na praštanje"

Pedeset godina braka obilježili su Jelka Kulušić, rođ. Matić, i Paško (Pajo) Kulušić, čija je zajednička životna priča započela 31. siječnja 1975. godine. Tijekom pola stoljeća, kroz brojne životne izazove i iskušenja, njihova se veza gradila na trajnim vrijednostima, pretvorivši se u skladan i postojan brak.

Slavljenici su rodom iz Trbounja i Kaočina (Miljevci), a dugi niz godina žive u Drnišu. Svoj zlatni pir proslavili su upravo u Kaočinama, u rodnom kraju, okruženi obitelji, rodbinom i prijateljima, ondje gdje su korijeni i uspomene najdublji.

Jelka i Paško roditelji su troje djece, koja su zasnovala vlastite obitelji, a danas su ponosni djed i baka desetero unučadi, koji predstavljaju središte i najveće bogatstvo njihove obitelji.

Cijeli svoj radni vijek proveli su u prosvjeti, radeći kao nastavnici matematike i fizike. Iza sebe su ostavili dubok trag ne samo u školskim klupama, nego i u životima brojnih generacija učenika. Vrijednosti koje su svakodnevno prenosili – znanje, odgovornost, strpljenje i poštovanje – živjeli su i u obiteljskom životu, zbog čega danas upravo obitelj smatraju svojim najvećim uspjehom.

Na pitanje koja je tajna dugog i skladnog braka, oboje bez zadrške ističu međusobno razumijevanje, razgovor, strpljenje i spremnost na praštanje, uz zajedničku brigu za obitelj koja je oduvijek bila na prvom mjestu.

Zlatni pir Jelke i Paška Kulušića obilježen je ne samo kao vrijedan životni jubilej, nego i kao snažna potvrda da su ljubav, poštovanje i obitelj najveće životne vrijednosti koje odolijevaju vremenu.