Pola Splita pohrlilo na Gripe slaviti Valentinovo: "Parking je nemoguće naći"

Kako nam javlja čitatelj, u okolici Dvorane Gripe gotovo je nemoguće pronaći slobodno parkirno mjesto. „Čini se kao da će pola grada večeras slaviti ljubav s Jakovom“, poručuje kroz šalu.

Dvorana Gripe 14. veljače postaje središte posebne energije i, prema svemu sudeći, rasprodanog koncerta. U sklopu turneje „Ja za čuda letim“, Jakov Jozinović publici donosi potpuno novi vizualni i glazbeni doživljaj.

Sudeći po gužvi oko dvorane i interesu publike, Split će Valentinovo dočekati uz glazbu, romantiku i atmosferu velikog koncerta koji će, kako mnogi očekuju, obilježiti večer zaljubljenih.