Pokušaj ubojstva u Zagrebu: Prvo ga je udario u lice, a onda je izvadio...

Zagrebačka policija privela je 34-godišnjaka osumnjičenog za pokušaj ubojstva oštrim predmetom 28-godišnjaka ispred ugostiteljskog objekta na zagrebačkoj Trešnjevci, a ozlijeđeni 28-godišnjak je prevezen u KBC Zagreb, izvijestila je u subotu Policijska uprava zagrebačka.

Kako navodi policija u priopćenju, "u petak oko 23.55 sati na Savskoj cesti na Trešnjevci, ispred ugostiteljskog objekta, prema dosad utvrđenom, nepoznati počinitelj je prišao 28-godišnjaku i udario ga u lice nakon čega su se njih dvojica tjelesno sukobila. Pri tom je nepoznati počinitelj oštrim predmetom ozlijedio 28-godišnjaka".

Počinitelj uhićen

Na mjestu događaja policijski službenici uhitili su muškarca koji se dovodi u vezu s počinjenjem ovog kaznenog djela te ga priveli u službene prostorije policije.

Oštećenom 28-godišnjaku liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je zadržan na liječenju, a kvalifikacija ozljeda zasad nije poznata.

Kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 34-godišnjakom je u tijeku, dodaju iz PU zagrebačke.