POKUŠAJ UBOJSTVA U SESVETAMA Ukrajinac (34) izbo maloljetnog sina

Zagrebačka policija uhitila je 34-godišnjeg državljanina Ukrajine zbog sumnje da je u Sesvetama počinio pokušaj ubojstva, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Sumnja se da je muškarac provalio u stan i oštrim predmetom teško ozlijedio maloljetnog člana obitelji, dok je ranije fizički napao i 35-godišnju članicu obitelji, priopćila je policija.

Prema dostupnim informacijama, dramatičan napad dogodio se 15. listopada oko 22:20 sati. Osumnjičeni, koji u Hrvatskoj boravi na temelju privremene dozvole, nasilno je ušao u stan u kojem se nalazio maloljetni član obitelji te ga je, nakon fizičkog napada, ozlijedio oštrim predmetom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dijete je prevezeno u Kliničku bolnicu Dubrava, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.

Istragom je utvrđeno da je osumnjičeni samo nekoliko dana ranije, 11. listopada, u istom stanu verbalno i fizički napao 35-godišnju članicu obitelji.

Muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije policije, a kriminalističko istraživanje je u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti ovih teških kaznenih djela.