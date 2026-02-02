Pokušaj ubojstva u Dalmaciji: Pijan kuhinjskim nožem ozlijedio 63-godišnjaka

U Službi kriminalističke policije, Odjelu općeg kriminaliteta PU šibensko-kninske, provedeno je kriminalističko istraživanje nad 55-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju na štetu 63-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine.

Muškarac se sumnjiči da je u subotu, 31. siječnja, u večernjim satima u Šibeniku, u stanu kojim se koriste, nakon kraćeg verbalnog, a potom i fizičkog sukoba, kuhinjskim nožem napao oštećenog 63-godišnjaka i pritom ga ozlijedio.

Oštećenom 63-godišnjaku pružena je liječnička pomoć u Općoj bolnici u Šibeniku, gdje je liječničkim pregledom utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

Obojici muškaraca ponuđeno je alkotestiranje. Osumnjičenom 55-godišnjaku je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 2,12 promila, a oštećenom 63-godišnjaku 1,12 promila.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni 55-godišnjak je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.