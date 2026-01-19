Pokušaj ubojstva u Dalmaciji: Muškarac nožem napao 30-godišnjaka

​U Službi kriminalističke policije, Odjelu općeg kriminaliteta PU šibensko-kninske, provedeno je kriminalističko istraživanje nad 60-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva u pokušaju na štetu 30-godišnjaka.

Muškarac se sumnjiči da je u petak, 16. siječnja, u večernjim satima u Vodicama, u stanu kojim se koristi, nakon kraćeg verbalnog sukoba, kuhinjskim nožem napao oštećenog 30-godišnjaka i pritom ga ozlijedio u predjelu abdomena.

Oštećenom 30-godišnjaku pružena je liječnička pomoć u Općoj bolnici u Šibeniku, gdje je liječničkim pregledom utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni 60-godišnjak je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.