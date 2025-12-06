POKUŠAJ UBOJSTVA POLICAJCA Oglasilo se Županijsko državno odvjetništvo, istraga u tijeku

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu objavilo je kako je, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave splitsko–dalmatinske, provelo očevid povodom pokušaja teškog ubojstva na području Splita.

Očevid je obavljen 3. prosinca 2025., a postupak su vodili službenici Sektora kriminalističke policije, Službe općeg kriminaliteta te Službe za očevide i kriminalističku tehniku.

"Prema dosad prikupljenim podacima proizlazi da je 3. prosinca 2025. oko 23:30 sati na području Splita, počinitelj nožem zadao više uboda policijskom službeniku Policijske uprave splitsko – dalmatinske, nanijevši mu ozljede koje su opasne po život", priopćili su iz ŽDO Split.

Radi utvrđivanja svih okolnosti događaja nastavlja se daljnje kriminalističko istraživanje.