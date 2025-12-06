Close Menu

POKUŠAJ UBOJSTVA POLICAJCA Oglasilo se Županijsko državno odvjetništvo, istraga u tijeku

Napad nožem na policajca u Splitu

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu objavilo je kako je, u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave splitsko–dalmatinske, provelo očevid povodom pokušaja teškog ubojstva na području Splita.

Očevid je obavljen 3. prosinca 2025., a postupak su vodili službenici Sektora kriminalističke policije, Službe općeg kriminaliteta te Službe za očevide i kriminalističku tehniku.

"Prema dosad prikupljenim podacima proizlazi da je 3. prosinca 2025. oko 23:30 sati na području Splita, počinitelj nožem zadao više uboda policijskom službeniku Policijske uprave splitsko – dalmatinske, nanijevši mu ozljede koje su opasne po život", priopćili su iz ŽDO Split.

Radi utvrđivanja svih okolnosti događaja nastavlja se daljnje kriminalističko istraživanje.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0