POKUŠAJ BIJEGA IZ HRVATSKOG ZATVORA Pravosudni policajac:"To nije kazneno djelo. Oni nisu nikoga ozlijedili, nego su napravili štetu na državnoj imovini"

Filmski scenarij u riječkom zatvoru – dvojica zatvorenika pokušala su pobjeći. Vrijedno su kopali rupu u zidu i planirali izaći na ulicu u trenutku velikog riječkog karnevala te se stopiti s maškaranom povorkom.

"Dio zida su odstranjivali metalnom šipkom. To su stare zgrade, derutne, gdje se žbuka sama od sebe ruši, i oni su tu vidjeli priliku i pokušali su kroz jedan zid, jer on gleda na glavnu ulicu, doći do slobode", opisao je Jelenko Krešo iz Sindikata pravosudne policije dok je za Dnevnik Nove TV objašnjavao kako su dvojica zatvorenika pokušala pobjeći iz riječkog zatvora.

Trenutak je idealan, mislili su, jer upravo je u nedjelju tom ulicom prolazila karnevalska povorka i vjerojatno su planirali uklopiti se u masi. U ostvarenju pomalo filmskog plana, dvojicu riječkih zatvorenika spriječili su pravosudni policajci.

Sve okolnosti se utvrđuju, zatvorenici će biti sankcionirani, a podignut će se i razine sigurnosti.

"Za istražne zatvorenike ne postoje kazne. Može se njima uskratiti odlazak u kantinu, primanje paketa, telefonski poziv. Bijeg nije kazneno djelo. Oni nisu nikoga ozlijedili, nego su napravili štetu na državnoj imovini i pitanje je hoće li se tražiti da tu štetu namire", pojasnio je Krešo.

Zatvorenicima ne nedostaje ideja

Ideja i hrabrosti zatvorenicima ne nedostaje. Naime, u 2022. godini zabilježeno je sedam pokušaja bijega, najviše u posljednjih pet godina. Iste godine zatvorenici su pet puta u svom naumu i uspjeli.

"Imamo problem zbog zgrada jer su u centrima gradova - u Zadru, Šibeniku i Rijeci. Zgrade nisu adekvatne, to su zgrade koje su bile neko privremeno rješenje, a ostale trajno", rekao je Krešo reporterki Dnevnika Nove TV Karli Trstenjak.

"Dolazi sve gora i gora populacija zatvorenika. Međutim, bojimo se da zatvorski sustav nema odgovor, ne prati te trendove, nisu spremni na sve što nam dolazi i što će nam dolaziti", zaključio je.

Rješenje vidi u modernizaciji sustava, ali i ulaganju u ljude čiji je posao osigurati da kažnjenici svoju kaznu odsluže do kraja.