Pokrenut disciplinski postupak protiv Štimca zbog ustaškog pozdrava

Disciplinska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine zatražila je da Igor Štimac i HŠK Zrinjski daju svoj stav o prijavama FK Sarajevo i FK Velež zbog kontroverzne objave hrvatskog trenera. Time je formalno pokrenut postupak koji bi trebao biti završen u idućih desetak dana.

Na sjednici Disciplinske komisije Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine danas se raspravljalo i o tzv. "slučaju Štimac" koji je izazvao veliki odjek u javnosti nakon objave na društvenim mrežama. Aktualni trener Zrinjskog i bivši hrvatski reprezentativac u spornoj objavi na Facebooku između ostalog komentirao je "islamizaciju Europe", a sve je završio korištenjem ustaškog pozdrava "Za dom spremni".

Štimac: Tko zna čitati shvatio je moju objavu kao humanu

Štimac nakon nedavne utakmice Zrinjskog i Sarajeva nije želio previše komentirati spornu objavu. "Tko zna čitati shvatio je moju objavu kao humanu i normalnu. To što ste vi napravili cirkus od toga, to služi vama na čast. Ako se bavite prikupljanjem klikova, samo izvolite. Ovo nije mjesto gdje me trebate pitati o privatnim objavama. Završili smo priču", izjavio je Štimac.

Još je manje bio rječit o pogrdnim povicima navijača Sarajeva: "To je odraz svačije kulture. Nemam što komentirati", zaključio je trener Zrinjskog, prenosi Index.