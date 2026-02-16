POKLADNI UTORAK Završnica Spli’skog krnjevala uz veliku povorku, spaljivanje krnje i koncert Vojka V

Jučerašnja Fešta o’ maski okupila je u Splitu stotine djece iz splitskih vrtića te brojne regionalne karnevalske skupine, koje su ispunile Zapadnu obalu i Prokurative šarenilom maski, pjesmom i plesom. Najmlađi Splićani, sa svojim odgojiteljicama i roditeljima, pokazali su iznimnu maštovitost i kreativnost kroz raznolike kostime, dok su karnevalske skupine iz regije dodatno podigle atmosferu i još jednom potvrdile zajedništvo, bogatstvo tradicije i kulturnu raznolikost.

Sutra Spli’ski krnjeval ulazi u svoj završni čin vraćanjem ključeva grada. Pokladni utorak donosi veliku maškaranu povorku, tradicionalnu šentencu i spaljivanje Krnje, uz bogat glazbeni program na više gradskih lokacija. Program započinje formiranjem povorke ispred HNK u 17 sati, uz glazbenu pratnju benda Promaya, nakon čega maškare kreću Marmontovom ulicom i Rivom prema Prokurativama.

Na Prokurativama se program nastavlja nastupom benda Sveto Dalmatinski i Novi Normalni, uz izbor za najbolje maske i dodjele nagrada. Središnji dio večeri donosi šentencu, a tradicionalno spaljivanje Krnje održat će se na Gatu sv. Nikole.

Za kulminaciju provoda na Prokurativama zadužen je Vojko V čiji koncert starta u 21:20, a za zabavu do ponoći zadužen je DJ Škvorc. Osim Prokurativa, provod je zagarantiran i na niz drugih lokacija u gradu. Na Voćnom trgu održava se 'Party powered by UC' uz nastupe Malika (Cruise), Alena & Joke, Iris, Mire i DJ Jocka, uz vizualnu podršku VJ Foxa. Na Peškariji nastupaju Duple i Sola, Obrov je rezerviran za Pidžama Party uz Banana Zvuk, dok se Ispod ure održava Open Mic program uz DJ setove.

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta je uputio poziv svim građanima da se pridruže završnici ovogodišnjeg programa.

„Pozivam sve Splićanke i Splićane da nam se na Pokladni utorak pridruže ispred HNK u velikoj maškaranoj povorci i završnici Spli’skog krnjevala“, poručio je gradonačelnik.