Pokladni utorak u znaku velikog karnevala u Makarskoj

Nakon mjesec dana maškaranog raspoloženja, brojnih manjih kostimiranih druženja, koncerata i posebno veselih dječjih maškara te primopredaje ključeva grada proteklog petka, pred nama je završnica ovogodišnjeg programa.

Središnji događaj održava se na Pokladni utorak kada će u velikoj povorci sudjelovati 25 maškaranih grupa s ukupno 670 sudionika iz Makarske i okolice. Okupljanje je u 14:00 sati ispred hotela Meteor, nakon čega povorka kreće rivom prema zgradi Grada gdje će uslijediti predstavljanje skupina, cirkuski show, paljenje krnje i čitanje testamenta.

U večernjim satima, u 19:00 sati, u hotelu Miramare organiziran je ples pod maskama namijenjen sudionicima povorke, kao završno druženje i zahvala svima koji su sudjelovali u ovogodišnjim maškarama.

Posebna regulacija prometa

Radi sigurnog odvijanja programa na snazi će biti privremena regulacija:

Gradska riva Obala kralja Tomislava zatvorena je za promet od 7:00 do 19:00 sati

Ulica Kralja Zvonimira zatvara se od 14:00 do 16:00 sati, od križanja s Ulicom kralja Petra Krešimira IV prema rivi

Ulica kralja Petra Krešimira IV bez parkiranja od 7:00 do 16:00 sati • Ulica Neretvanskih knezova zatvara se od križanja s Ulicom Ante Starčevića

Pozivamo sve da nam se pridruže, podrže maškarane skupine i zajedno zatvorimo još jednu veselu karnevalsku priču.