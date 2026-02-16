Close Menu

Pokladni utorak u znaku velikog karnevala u Makarskoj

Središnji događaj održava se na Pokladni utorak kada će u velikoj povorci sudjelovati 25  maškaranih grupa s ukupno 670 sudionika iz Makarske i okolice

Nakon mjesec dana maškaranog raspoloženja, brojnih manjih kostimiranih druženja,  koncerata i posebno veselih dječjih maškara te primopredaje ključeva grada proteklog  petka, pred nama je završnica ovogodišnjeg programa. 

Središnji događaj održava se na Pokladni utorak kada će u velikoj povorci sudjelovati 25  maškaranih grupa s ukupno 670 sudionika iz Makarske i okolice. Okupljanje je u 14:00  sati ispred hotela Meteor, nakon čega povorka kreće rivom prema zgradi Grada gdje će  uslijediti predstavljanje skupina, cirkuski show, paljenje krnje i čitanje testamenta. 

U večernjim satima, u 19:00 sati, u hotelu Miramare organiziran je ples pod maskama  namijenjen sudionicima povorke, kao završno druženje i zahvala svima koji su  sudjelovali u ovogodišnjim maškarama. 

Posebna regulacija prometa 

Radi sigurnog odvijanja programa na snazi će biti privremena regulacija: 

  • Gradska riva Obala kralja Tomislava zatvorena je za promet od 7:00 do 19:00 sati 
  • Ulica Kralja Zvonimira zatvara se od 14:00 do 16:00 sati, od križanja s Ulicom kralja  Petra Krešimira IV prema rivi 
  • Ulica kralja Petra Krešimira IV bez parkiranja od 7:00 do 16:00 sati • Ulica Neretvanskih knezova zatvara se od križanja s Ulicom Ante Starčevića 

Pozivamo sve da nam se pridruže, podrže maškarane skupine i zajedno zatvorimo još  jednu veselu karnevalsku priču.

