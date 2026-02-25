Pojačane kontrole u prometu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, fokus na pojaseve i mobitele

Na području Splitsko-dalmatinske županije u četvrtak, 26.veljače, u vremenu od 11 do 17 sati provesti će se pojačana kontrola sudionika u prometu, s posebnim fokusom na prekršaje nekorištenja sigurnosnih pojaseva i nepropisno korištenje mobitela.

Akcija se provodi s ciljem povećanja razine sigurnosti u cestovnom prometu.

Nepoštivanje propisa, izostavljanje sigurnosnih elemenata kao što su pojasevi na svim sjedalima te distrakcije u prometu (odvlačenje pažnje od situacije na cesti, npr. korištenje mobitela od strane vozača ili pješaka) često rezultiraju najtežim stradanjima.

Pozivamo sve sudionike u prometu da budu oprezni i da se pridržavaju prometnih propisa, kako bi odgovornim ponašanjem osigurali vlastitu sigurnost, kao i sigurnost drugih sudionika u prometu. Pazeći na sebe i druge, doprinosite sigurnijem prometu!