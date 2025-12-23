Pojačan promet na autocestama uoči blagdana: Vozače se poziva na oprez i strpljenje

Pred božićne i novogodišnje blagdane promet na autocestama diljem Hrvatske već je pojačan, a dodatno povećanje očekuje se tijekom večernjih sati te tijekom sutrašnjeg dana. Hrvatske autoceste korisnicima žele sretan i siguran put te ih pozivaju na dodatni oprez i strpljenje u prometu.

Najopterećenije autoceste

Najveće prometno opterećenje očekuje se na autocestama A1 Zagreb – Split – Dubrovnik, A3 Bregana – Zagreb – Lipovac te A6 Rijeka – Zagreb. Zastoji i kraća čekanja mogući su na naplatnim postajama Lučko, Zagreb-istok, Sveta Helena, Bregana, Lipovac i Grobnik, kao i na prilazima čvorovima Zagreb-zapad, Zagreb-istok i Buzin na Zagrebačkoj obilaznici.

S obzirom na najavljene snježne padaline u gorskim krajevima, vozače se poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, prije polaska provjere stanje na autocestama te obavezno koriste zimsku opremu na svim autocestama, neovisno o vremenskim uvjetima.

Radovi i privremene regulacije prometa

Radi osiguravanja što veće protočnosti prometa uklonjen je velik broj privremenih regulacija. Ipak, na pojedinim dionicama radovi se nastavljaju zbog tehničkih razloga.

Na autocesti A3, na čvoru Zagreb zapad, na dionici od čvora Popovača do čvora Novska, povremeno je na snazi kratkotrajna regulacija prometa zbog radova na novom sustavu naplate. Promet se povremeno odvija jednim trakom, uz moguće kraće zastoje.

Na autocesti A4, na dionici od graničnog prijelaza Goričan do čvora Ludbreg, također je moguća povremena i kratkotrajna regulacija prometa zbog radova na novom sustavu naplate, uz promet jednim trakom i mogućnost kraćih zastoja.

Na autocesti A6, na dionici od čvora Oštrovica do čvora Kikovica, provodi se sanacija pokosa. Promet se vodi dvjema trakama, dok je sporovozna traka isključena iz prometa.

Na autocesti A8, na čvoru Matulji, zbog radova rekonstrukcije i dogradnje čvora Matulji, uključujući vijadukt Živice, u zoni pristupnih državnih cesta i krakovima čvora promet se odvija jednom prometnom trakom u oba smjera.

Na ostalim autocestama u nadležnosti HAC-a privremene regulacije prometa bit će uklonjene ili postavljene na zaustavni trak kolnika kako bi se omogućila maksimalna protočnost prometa tijekom predstojećih praznika.

Za sav promet zatvorena su odmorišta Zagreb (Plitvice) i Kraljeva Velika na autocesti A3 Zagreb – Lipovac.

Apel vozačima uoči blagdana

Poseban apel upućen je vozačima koji dolaze iz inozemstva ili su na proputovanju. Preporučuje se vožnja u odmornom stanju uz korištenje stanki za odmor, izbjegavanje žurbe jer je sigurnost važnija od brzine, kao i redovito praćenje prometnih informacija uz dodatnu dozu strpljenja.