Pohotni nastavnik s imotskog područja ide u zatvor; tvrdi da mu sve namještaju jer je strog!?

Nastavnik s područja Imotskog koji je uhićen zbog sumnje da je spolno uznemiravao jednu maloljetnu učenicu, završio je u istražnom zatvoru.

Nakon ispitivanja na policiji, danas je priveden pred splitsko općinsko državno odvjetništvo, a zatim je sudac istrage odlučivao o zahtjevu za određivanjem istražnog zatvora. S tužiteljstva su tražili pritvor po dvije osnovne, opasnost od utjecaja na svjedoke i zbog opasnosti od ponavljanja djela. Sudac Županijskog suda u Splitu odlučio je prihvatiti prijedlog samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke - kad se u istrazi ispitaju svi svjedoci, a to može biti vrlo brzo, prestaju osnove za zadržavanje nastavnika iza rešetaka. No, tužiteljstvo se namjerava žaliti, a vjerojatno i branitelj 59-godišnjeg nastavnika u srednjoj školi.

Inače se branio šutnjom, tek uz konstataciju kako nije počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret nego je jednostavno on žrtva namještaljke jer je prestrog...