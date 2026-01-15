Nastavnik s imotskog područja uhićen zbog spolnog uznemiravanja maloljetnice

Zbog zaštite identiteta žrtve, iz splitske policije su kratko komentirali jučerašnju akciju na području Imotskog.

"Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske proveli su kriminalističko istraživanje nad jednom muškom osobom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela spolnog uznemiravanja na štetu jedne osobe.

Odmah po zaprimanju saznanja o mogućem protupravnom ponašanju, policija je inicirala kriminalističko istraživanje kojim je utvrđena osnovana sumnja te je protiv osumnjičenog podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Osumnjičena osoba je danas u jutarnjim satima, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku.

Sukladno zakonskim odredbama i radi zaštite integriteta oštećene osobe, u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi dodatne detalje", odgovorili su iz PU splitsko-dalmatinske na naš upit o ovom slučaju.

Jer uhićeni je prema našim informacijama nastavnik, a njegova žrtva maloljetna djevojka pa bi se otkrivanjem identiteta osumnjičenog posredno viktimizirala starija maloljetnica.

Iako su postojale sumnje - zapravo je anonimna osoba detaljno opisala svoja saznanja i 'činjenice' o sličnim ranijim postupanjima te osobe u mailu poslanom većini redakcija - da ovo nije prvi put, iz splitske policije su nam odgovorili kako 'uvidom u evidencije nisu zabilježene ranije prijave za ovakvo ili slično kazneno djelo protiv osumnjičenog'.

Dakle službeno ne postoje nikakve ranije prijave niti je osumnjičeni nastavnik bio procesuiran zbog sličnih kaznenih djela, što sugeriraju 'dobro informirani sumještani'.

Stoga se pozivaju svi koji imaju nekakva saznanja o ovakvim groznim i sličnim kaznenim djelima da sve prijave, bilo policiji, bilo nadležnom državnom odvjetništvu!