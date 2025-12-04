Pogon Vrgorac: Privremena obustava struje u Stinjevcu radi održavanja infrastrukture

U mjestu Stinjevac 5. prosinca 2025. privremeno će biti obustavljena isporuka električne energije zbog radova na dalekovodu, priopćila je Elektrodalmacija Split. Prema najavi, bez struje će biti sve ulice u Stinjevcu u vremenu od 8 do 13 sati, dok će timovi iz pogona Vrgorac u tom razdoblju izvoditi planirane radove na elektroenergetskoj infrastrukturi.

Iz Elektrodalmacije poručuju da su ovakvi zahvati nužni radi održavanja sigurnosti i stabilnosti mreže te mole stanovnike za razumijevanje i strpljenje. Također preporučuju da građani na vrijeme isključe osjetljive električne uređaje te se pripreme za višesatni prekid opskrbe.

Opskrba električnom energijom trebala bi biti normalizirana odmah po završetku radova.