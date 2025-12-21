Pogledajte što Livaja radi na klupi

U susretu protiv Vukovara u 18. kolu HNL-a, Hajduk je istrčao bez Marka Livaje u početnoj postavi. Kapetan “bilih” posljednjih je tjedana u nešto drugačijoj ulozi, a tijekom utakmice televizijske kamere često su ga hvatale na klupi, gdje je zajedno s ostatkom pričuva pratio zbivanja na travnjaku.

Unatoč rezultatskoj prednosti, dobroj igri i činjenici da je Hajduk imao igrača više, atmosfera na klupi nije odavala euforiju. Ozbiljna lica Marka Livaje, Anthonyja Kalika i Davida Melnjaka svjedočila su potpunoj koncentraciji i napetosti dok je utakmica još bila otvorena.

Livaja je ove sezone upisao 15 nastupa u dresu Hajduka, pritom postigavši tri pogotka i dodavši tri asistencije. Višetjedna ozljeda udaljila ga je od momčadi, a po povratku su neki drugi igrači iskoristili priliku i zauzeli svoje mjesto u napadačkoj liniji splitske momčadi.