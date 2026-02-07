Pogledajte što je Torcida podigla u zrak u 56. minuti

Nogometaši Hajduka danas početkom od 17:15 sati igraju protiv Slaven Belupa utakmicu 21. kola SuperSport HNL-a, a rezultat na poluvremenu ide u korist Hajduka koji vodi rezultatom 2:0 odnosno golovima Pukštasa iz 7. minute i Brajkovića iz 23. minute.

Bijeli su u drugi dio sezone ušli s dva poraza, prvo od Istre 1961 na Poljudu, a zatim od Gorice u Velikoj Gorici gdje su izgubili rezultatom 1:0. Hajduk drži drugu poziciju prvenstvene tablice sa sedam bodova manje od prvoplasiranog Dinama te sedam više od trećeplasirane Istre 1961.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U 56. je minuti Torcida istaknula poruku "MI SMO BANDU "PREKO DRINE" U TRI PIČKE MATERINE", a ispod su na komad konopa, improvizirajući tiramolu, izvjesili odjeću koju su potom zapalili bengalkama.

Uz to, zapjevali su "Kažu niko ne očekuje, a daleko od republike, / iznenadni gosti slomili vam kosti, to su splitske ustaše".

U 62. je minuti Torcida zajedno s istokom skandirala Za dom, spremni!" a potom su zapjevali "Ubij, ubij, ubij Srbina!"