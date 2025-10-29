Pogledajte što je suprug Aleksandre Prijović učinio na koncertu mladog pjevača

Mladi hrvatski glazbenik Jakov Jozinović sinoć je priredio pravi glazbeni spektakl u MTS dvorani u Beogradu, gdje je publika s oduševljenjem pratila svaki njegov ton. U prvom redu među brojnim obožavateljima sjedila je i velika regionalna zvijezda Aleksandra Prijović.

Na koncert je stigla u pratnji supruga Filipa Živojinovića, koji se nakon nekog vremena pridružio prvom redu i zajedno s Aleksandrom uživao u izvedbama. Poseban trenutak večeri dogodio se kad je uz Jakova zapjevao poznati Gibonnijev hit “Libar”.

„Još te mogu pjesmom kupiti, lukavo i slatkorječivo“, pjevao je Filip sa širokim osmijehom, dok su se iz publike orili pljesak i odobravanje.