Pogledajte što je bivši suprug ubijene Hrvatice napisao na društvenim mrežama nakon razvoda

Prije šest dana na njezinu je sprovodu djelovao shrvano. No upravo je on, policija sumnja, krivac što je više nema. Bivši suprug Andreje žene koja je, s novim partnerom ubijena u garaži zgrade u podsljemenskoj zoni u Zagrebu, jutros je uhićen zbog sumnje da je ubojstvo naručio upravo on.

U ovim trenucima traje pretraga njegove obiteljske kuće. Susjedi, očekivano, u nevjerici.

"Uhićenog vidim kad mi je susjed tu, kako da ga ne vidim. Ja s njime samo kao susjed dobar dan, doviđenja. Nemam ja s njim ništa. On je mlad dečko. Ja sam stariji od njegovog oca", kaže susjed Dragan.

Viđali su ga svakodnevno. Ponašao se, kažu susjedi, uobičajeno, kao uvijek.

"Jučer je tu šetao s malom i sa svojom curom. Lijepo se pozdravljao uvijek, pristojni su ljudi. Pričala sam mu s mamom. Ona samo plače. Teško joj je, a oni svi kažu: 'On nije kriv ništa", kaže susjeda Katica.

Policija misli drukčije. Do uhićenja je, prema nekim neslužbenim informacijama došlo nakon što je drugookrivljeni propjevao i kao naručitelja ubojstva naveo bivšeg supruga.

Danas se o ubojici, članu počasno zaštitne bojne, oglasio i ministar obrane. Zatražio je od vojne sigurnosno obavještajne agencije izvještaj o njegovu ulasku u službu, javlja Danas.hr.

Motiv je imovina?

Pred policijom je još puno posla.

"Sada je najvažnije razjasniti okolnosti oko motivacije. Što se tiče tragova ovdje ih ima jako puno i prikupljeno je dosta tragova. Tu je situacija donekle jasna. Međutim, postoji kriminološka analiza koja će pokazati životne forme koje su bile prisutne kako kod žrtve, kako kod samog počinitelja i možebitno ove treće osobe koja se pojavila", kaže kriminalist Dubravko Klarić.

Prema jednima motiv je upravo ova kuća koju sad policija pretresa. Prije godinu dana oglašena je za prodaju, a dio novca, navodno je trebala, dobiti i pokojna Andrea, no do prodaje nije došlo.

"Nama, uvjetno rečeno normalnima, nekad motivacije nisu dokučive, nisu jasne i nisu kognitivno prihvatljive što, kažem, ne mora značit da i u ovom slučaju to je bio slučaj. Naime, da pojednostavimo priču kad će neka situacija za nekoga postati kriminogena, to je relativno. Nekad banalna situacija može rezultirat teškim zločinom", dodaje kriminalist Klarić.

A upravo to je ovo ubojstvo. Na svojem je Instagramu, nakon razvoda, uhićeni Andrej postavio objavu koja sada znakovito zvuči. Uz fotografiju mladenaca izuvenih iz cipela napisao je: "Uspomene ostaju, ljudi ne".