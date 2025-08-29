Pogledajte s kim se Plenković sastao u Opatiji

Premijer Andrej Plenković objavio je da se u Opatiji susreo s britanskim premijerom Keirom Starmerom, koji trenutačno boravi u Hrvatskoj na odmoru. Vijest je podijelio putem svog službenog profila na društvenim mrežama.

„Bilo mi je zadovoljstvo u Opatiji razgovarati s britanskim premijerom Starmerom. Razmijenili smo mišljenja o nizu bilateralnih i globalnih tema. Hrvatska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavit će graditi blisku i partnersku suradnju usmjerenu na politička, gospodarska i sigurnosna pitanja“, poručio je Plenković.

