Pogledajte prolazak biciklističke karavane CRO Racea kroz Marjanski tunel

Na startu ovogodišnje jubilarne utrke CRO Race, koja je počela 30. rujna u Splitu, okupilo se 135 vozača iz dvadeset biciklističkih timova koji su krenuli sa splitske Rive prema cilju prve etape u Sinju, prve od njih ukupno šest koje se protežu na skoro tisuću kilometara diljem Hrvatske. Prvu etapu utrke koja vozila od Splita do Sinja u dužini od 162.5 kilometra osvojio je Francuz Paul Magnier, član momčadi Soudal Quick-Step i tako opravdao ulogu favorita.

Prvi dan utrke u Splitu i u Sinju prošao u svečanom tonu. Tako su se na startu prve etape utrke u Splitu okupljenima obratili visoki uzvanici; Marko Žaja, posebni savjetnik ministra turizma i sporta Tončija Glavine, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, zamjenik gradonačelnika Grada Splita Ivo Bilić te direktorice Turističkih zajednica Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita, Ivana Vladović i Alijana Vukšić. U sličnom je tonu protekla i završnica etape u Sinju gdje su na svečanosti proglašenja sudjelovali i gradonačelnik Sinja Miro Bulj zajedno sa svojim zamjenikom Denisom Bobetom te direktoricom TZ Grada Sinja Monikom Vrgoč.

