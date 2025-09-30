Pogledajte prizore s misnog slavlja u čast svetog Jeronima! Razgovarali smo sa županom koji je uputio čestitku svim stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije

Blagdan svetog Jeronima, zaštitnika Splitsko-dalmatinske županije, obilježen je danas crkvici na Marjanu koja nosi njegovo ime.

Vjernici su se okupili na južnim padinama Marjana kako bi sudjelovali u misnom slavlju. Među sudionicima bili su i župan Splitsko-dalmatinski, Blaženko Boban te Nikola Aleksić iz protokola Grada Splita.

Crkvica u kojoj se slavlje održalo izgrađena je u drugoj polovici 15. stoljeća, a dovršena je 1480. godine.

Svake se godine na današnji dan u njoj obilježava blagdan sv. Jeronima.

Razgovarali smo sa županom

Župan Blaženko Boban uputio je čestitke svim stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije povodom blagdana njihova zaštitnika.

- Neka ih čuva i štiti zagovor Sv. Jeronima. Na južnim padinama Marjana služena je sveta misa koju je predvodio splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. dr. Marin Barišić. Dolazak gradonačelnika Betlehema, Mahera Nicolu Canawatija, dodatno je uveličao događaj - rekao nam je Boban te dodao:

- Neformalno smo razgovarali o humanitarnoj pomoći i aktivnostima putem Karitasa. Imamo sreću što je predsjednik Karitasa fra Tomislav Glavnik, čovjek koji je usko povezan s Kustodijom Svete Zemlje pa ćemo na taj način zajednički pokrenuti humanitarne aktivnosti za stanovnike.

Nikola Aleksić otkrio nam je da je gradonačelnik Betlehema, Maher Nicola Canawati, Palestinac i kršćanin.

-Prema zakonu Palestinske samouprave, gradonačelnik Betlehema uvijek mora biti kršćanin, bez obzira na to što kršćani čine samo oko 20 posto stanovništv - kazuje nam.

Pogledajte prizore s misnog slavlja u čast svetog Jeronima. Snimio ih je naš suradnik Siniša Vickov.