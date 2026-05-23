Pogledajte najžešće komentare navijača Hajduka nakon posljednjeg kola prvenstva

Nogometaši Hajduka zaključili su sezonu pobjedom od 6:3 protiv Vukovara 1991 u utakmici posljednjeg, 36. kola SuperSport HNL-a. Michele Šego bio je dvostruki strijelac za Bijele, dok su po jednom zabili Roko Brajković, 17-godišnji Adam Huram i Iker Almena, a Vukovarov Lovro Banovec postigao je autogol.

Hajduk je sezonu završio na drugom mjestu tablice sa 68 osvojenih bodova, odnosno trenutačno 17 manje od prvaka Dinama, koji ima utakmicu manje. Iako utakmica nije imala rezultatsku važnost, navijači Hajduka nisu propustili iskazati nezadovoljstvo sezonom i pojedinim igračima.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari, a dio navijača posebno je kritizirao nastupe nekih igrača.

"Lako je Vukovaru u dvije utakmice utrpati 12 komada, vidjeli smo sve protiv Rijeke i Dinama. Umjesto da ste njima pokazali zube, a Vukovaru pustili da ostane u ligi, vi ste njima skinuli gaće", napisao je jedan navijač.

Drugi su pokušali smiriti atmosferu podsjećajući da je klub ipak završio sezonu na drugom mjestu i izborio europske kvalifikacije.

"Ajmo, udrite negativci i pesimisti. Rezultat je ove godine bolji - bili smo treći, sada smo drugi i igramo Europsku ligu", stoji u jednom od komentara.

Posebno na meti kritika našao se vratar Ivica Ivušić.

"Nadam se da više neću morati gledati Ivušića", "Golman za Boga plakati" i "Kao da je napušen" samo su neki od oštrijih komentara navijača nakon utakmice.

Kritike su upućene i Ikeru Almeni, dok je dio navijača ponovno stao u obranu Marka Livaje, ističući njegovu važnost za klub i atmosferu na Poljudu.

Unatoč visokoj pobjedi za kraj prvenstva, jasno je da među dijelom navijača Hajduka i dalje vlada veliko nezadovoljstvo sezonom i očekivanjima koja nisu ispunjena.