Pogledajte legendarnu scenu iz Velog mista. Sigurno ste je pogledali mali milijun puta, ali ne škodi još jednom

U čitavom Spitu, Dalmaciji, diljem Hrvatske i svugdje gdje ima hajdukovaca obilježava se danas 115. rođendan Hajduka. Svečano je danas i u Poljudu, gdje je organiziran okrugli stol "Kraljica lopte" i otkrivanje biste maestru Ivi Tijardoviću. Razrezala se i slavljenička torta i dobro je da se polaznici hajdukve Akademije "Barba Luka Kaliterna" koji su ispunili dvoranu, odgajaju na povijesti i nauku koliko je Hajduk veliki klub.
A mi smo malo pogledali društvene mreže i naravno da su u znaku hajdukovog 115. rođendana.Pogotovo nam je zapela za oko epizoda iz Velog mista. Duje, Pegula i Tonći, splitski studenti su u Pragu, točnije u pivnici "V Fleku". Duje kao najstariji svira gitaru, okupljaju se Čehinje, splitska ekipa glavna je u pivnici, u praškoj noći toči se pivo, svi pjevaju...
Ali najednom svi se okreću na druuu stranu lokala. Čuje se pljesak, ali ne više Splićanima koji su do tog trenutka bili glavne face u lokalu.
Duje će konobarici, studira već deset godina pa govori odlično češki: "Slićna tko su ovi ljudi"
"Vi ne znate su to hrači Šparte i Slavije, naših naljepši fuzbalski klubi" , odgovori zgodna konobarica.
"Kupimo se", na to će Duje. I pohitaju za njim Pegula i Tonći .
"Gremo učit igrat fuzbal, na znadu oni ća je splitski dišpet, ne zva se ja Duje ako spltske kendaše ne prtivorin u fuzbalište boje od ovih njijovih."
Rodilo se tako iz dišpeta i traje već 115 godina i nikad nas neće štufat.