Pogledajte koreografiju Torcide za početak susreta s Goricom

Prilikom prozivke gostiju, trener Carević zaradio je ovacije Poljuda.

Iako je prošlotjednu koreografiju i ujedno prvu na otvaranju SHNL sezone uništila i natopila kiša, Torcida je istu popravila i napravila spektakularan prizor prisjetivši se tridesete obljetnice VRO Oluje. Preko cijelog sjevera razvila se koreografija koja je prvo pokazivala dvije ptice, a potom su podignuta i tri vojnika s puškama u rukama.

Torcida je krenula s pjesmom Moja domovina, a istok i zapad držali su ritam pljeskom. Nakon što je taj dio koreografije bio gotov, na sjevernoj je tribini podignuta je trobojnica sa šahovnicom. Uistinu spektakularan prizor i za svaku pohvalu.