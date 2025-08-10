Close Menu

Pogledajte koreografiju Torcide za početak susreta s Goricom

Hajduk danas lovi tri boda u susretu s Goricom na Poljudu

Prilikom prozivke gostiju, trener Carević zaradio je ovacije Poljuda.

Iako je prošlotjednu koreografiju i ujedno prvu na otvaranju SHNL sezone uništila i natopila kiša, Torcida je istu popravila i napravila spektakularan prizor prisjetivši se tridesete obljetnice VRO Oluje. Preko cijelog sjevera razvila se koreografija koja je prvo pokazivala dvije ptice, a potom su podignuta i tri vojnika s puškama u rukama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Torcida je krenula s pjesmom Moja domovina, a istok i zapad držali su ritam pljeskom. Nakon što je taj dio koreografije bio gotov, na sjevernoj je tribini podignuta je trobojnica sa šahovnicom. Uistinu spektakularan prizor i za svaku pohvalu.

Tablice omogućuje Sofascore

 

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0