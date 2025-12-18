Pogledajte koliko je ljudi sinoć bilo na Advetu na Kampusu

Advent na Kampusu i ove je godine nadmašio očekivanja, okupivši rekordni broj posjetitelja i ponudivši dosad najbogatiji program. Gotovo svake večeri tražilo se mjesto više, a u blagdanskom ugođaju uživale su sve generacije Splićana, ali i brojni gosti grada.

Osim glazbenog programa, posjetitelje su, kako se navodi, posebno oduševile i pristupačne cijene, što je Advent na Kampusu dodatno učinilo jednim od najposjećenijih događanja ove zime.

Posebno upečatljiva bila je sinoćnja večer, kada je na Kampusu nastupio Jole, koji je rasplesao i raspjevao više od 3.000 posjetitelja. Iako su seizmolozi iste večeri zabilježili potres s epicentrom kod Stona, koji se osjetio i na splitskom području, čini se da ga posjetitelji na Kampusu nisu ni primijetili – atmosfera i pjesma bile su jače od podrhtavanja tla.

Ulaz na koncert bio je besplatan za studente i maturante, što je dodatno pridonijelo velikom odazivu.

Advent na Kampusu nastavlja se i narednih dana. U utorak nastupa Domenica, u srijedu Jole, danas Dreamersi, a sutra, posljednjeg dana Adventa, publiku očekuje koncert Andree Šušnjare. Ulaz je besplatan oba dana, a program započinje u 19 sati.

Organizatori pozivaju građane da ne propuste završnicu jedne od najveselijih adventskih fešti u gradu.