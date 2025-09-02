Pogledajte kakva se kuća prodaje u srcu Splita. A tek cijena... Evo detalja

Na društvenim mrežama pojavio se oglas za prodaju kuće od 97,44 četvorna metra, smještene svega stotinjak metara od splitske Rive, Šperuna i Marjana. Riječ je o nekretnini koja se nalazi iza poznate konobe Varoš, u mirnoj i skrivenoj ulici nadomak samog centra grada.

Kuća se prostire na tri etaže – prizemlje, prvi kat i potkrovlje – a oglašivač ističe da posjeduje svu potrebnu dokumentaciju, uključujući uporabnu, vlasnički i energetski certifikat.

Dispozicija prostora

U prizemlju se, na 20,16 kvadrata, nalaze ulazni prostor sa stubištem, ostava, kupaonica te prostor koji se, prema oglasu, može prenamijeniti u recepciju. Prvi kat površine 38,45 kvadrata obuhvaća unutarnje stubište, kuhinju i blagovaonicu te dnevni boravak. U potkrovlju, koje se proteže na 38,83 kvadrata, smještene su dvije spavaće sobe, unutarnje stubište i dodatna kupaonica.

Prema dostupnim informacijama, kuća je u unutrašnjosti potpuno uređena, a u cijeni ostaju klima-uređaji, kuhinja i namještaj. Osim toga, vrijedi napomenuti da je na oglasu na Facebooku navedeno da se prodaje za 420.000 američkih dolara.

Povijesni ambijent i mirna lokacija

Oglas naglašava kako se kuća nalazi u neposrednoj blizini restorana, kafića i trgovina, ali izolirana odličnom zvučnom izolacijom. U neposrednoj blizini dostupna je i betonska ploča uz stari kamen namijenjena za parkiranje.

Radi se o starijem dijelu grada, kroz koji, prema oglasu, dnevno prolazi tek desetak ljudi, što lokaciji daje posebnu diskretnost i mir.

Iako se navodi kako kuća zahtijeva određene dorade – primjerice, jedna od kupaonica nije dovršena – oglašivač naglašava potencijal za različite namjene. Nekretnina može biti uređena u više apartmana za turističko iznajmljivanje, ali i kao miran obiteljski dom u neposrednoj blizini Rive i Prokurativa.

Uz napomenu da se nekretnina prodaje bez provizije, jasno je da oglas cilja i na potencijalne ulagače u turizam, ali i na one koji žele miran život u samom srcu Splita.