Pogledajte kakva je današnja ponuda na splitskoj Peškariji

Na splitskoj peškariji danas je ponuda raznolika, a Splićani su navalili po najbolje komade za današnji ručak. Ipak, cijene i nisu baš za svačiji džep. Iako je štandova puno i ribe ne nedostaje, jasno je da se kupnja sve češće svodi na promišljanje i računanje.

Škampi se prodaju po 45 eura za kilogram, dok lignje dosežu cijenu od 25 eura. Sipa i hobotnica se kreću oko 20 eura po kilogramu. Orada se prodaje po 15 eura, dok su lubin i kozice nešto povoljniji, s cijenom od 12 eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Od pristupačnijih izbora na peškariji su pišmoli, koje se može pronaći za oko 4 eura po kilogramu, pa su čest izbor onih koji žele riblji ručak bez većeg udara na kućni budžet.

Interesa i dalje ima, pa je tako i jutros atmosfera na peškariji bila živa, a teško će se Splićani odreći svoje ribe - to je sigurno.

Zašto je riba dobra i kako je pripremiti savršeno

Riba je jedna od najzdravijih i najukusnijih namirnica koje možemo uvrstiti u svoju prehranu. Osim što je lagana i probavljiva, obiluje hranjivim tvarima koje pozitivno djeluju na srce, mozak i imunitet. No da bi njena nutritivna vrijednost i okus došli do izražaja, važno ju je pripremiti na pravi način.

Nutricionisti ističu kako je riba pravi mali eliksir zdravlja: bogata omega-3 masnim kiselinama, vitaminima D i B12 te visokokvalitetnim proteinima, povoljno djeluje na zdravlje srca, moždane funkcije i općenito imunitet. Redovita konzumacija morske ribe (barem dvaput tjedno) preporučuje se svima, osobito onima koji žele održati zdravu prehranu bez previše kompliciranja.