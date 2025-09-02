Pogledajte kako Rakitić tepa svojoj Raquel

Raquel Mauri ponovno je privukla pažnju na Instagramu fotografijama iz Splita.

U ležernom svijetlom kompletu s mini suknjom, koji je naglasio njezin preplanuli ten i ljetni šarm, podijelila je niz prizora iz svakodnevice, jasno pokazujući koliko je zavoljela Split u kojem s obitelji živi od prošlog ljeta.

Ovaj put uživala je u šetnji splitskim ulicama, a među brojnim komentarima pratitelja najviše se izdvojio onaj od Rakitića.

"Split i moja princeza, najbolja moguća kombinacija..! prekrasna si ljubavi," napisao je suprug, dodavši emotivne riječi umjesto uobičajenih emotikona.

