Pogledajte kako rade trgovine i šoping-centri ove nedjelje

Nedjelja je, što znači da većina trgovina danas ne radi.

Novi zakon na snagu je stupio u srpnju prošle godine, a prema njemu bi sve trgovine nedjeljom u pravilu bile zatvorene. Trgovci mogu izabrati 16 nedjelja kada će njihova vrata ipak biti otvorena.

U slučaju da niste stigli obaviti kupovinu do subote, evo kamo možete u nabavu danas.

Šoping centri

Svi šoping centri u Splitu ove nedjelje su zatvoreni. Prva radna nedjelja City Center one Split je tek u ožujku. Sve nedjelje u veljači su neradne i za Mall of Split. Joker također neće raditi nedjeljama u veljači. No, kako se zakon ne odnosi na ugostiteljske objekte i zabavne sadržaje unutar šoping centara, možete provjeriti njihovo radno vrijeme.

Na stranici Bauhausa stoji da su svi njihovu prodajni centri nedjeljom zatvoreni.

Ovu nedjelju neće raditi nijedna Emmezetina trgovina, kao ni Pevexovi prodajni centri.

Trgovine

Ovu nedjelju, 4. veljače, ne rade trgovine Kauflanda i Lidla.

Rad Konzumovih trgovina provjerite ovdje.

Otvorene trgovine Studenca provjerite ovdje.

Ovdje možete vidjeti koje su trgovine Spar i Interspar ovu nedjelju otvorene.

Koja Tommy trgovina radi možete provjeriti ovdje.

Ovdje možete provjeriti radno vrijeme Plodina u ovu nedjelju.

Ovu nedjelju, 4.2., otvorena je trgovina Eurospin u Splitu.

Drogerije

Radno vrijeme Bipinih poslovnica možete provjeriti ovdje.

Koje su dm trgovine otvorene u nedjelju provjerite ovdje.

Ovdje možete provjeriti koje su Müller trgovine otvorene danas.