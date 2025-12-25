Pogledajte kako je Hajduk čestitao Božić

Nogometni klub Hajduk uputio je božićnu čestitku svim svojim navijačima, članovima i svima koji Bijele nose u srcu, naglasivši vrijednosti zajedništva, obitelji i ljubavi.

U objavi su istaknuli kako je Božić vrijeme okupljanja oko onoga što je najvažnije – obitelji i zajednice, poručivši da je Hajduk neodvojiv dio tog identiteta. Posebno je naglašeno kako se hajdučko zajedništvo osjeća posvuda – od tribina Poljuda do svakog doma u kojem se pjeva i diše za Bijele.

Na kraju poruke iz kluba svim navijačima poželjen je sretan i blagoslovljen Božić, uz poruku pripadnosti koja nadilazi blagdansko vrijeme i povezuje generacije hajdukovaca.