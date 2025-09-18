Pogledajte doček novih ročnika, s njima je i svjetski prvak. "Očekujem disciplinu, natjecateljski duh i timski rad"

U Bojni za temeljnu vojnu obuku Središta za obuku pješaštva i oklopništva u Požegi, danas, 18. rujna 2025., započelo je dragovoljno vojno osposobljavanje trećeg ovogodišnjeg naraštaja ročnika.

U vojarnu “123. brigade HV” u Požegi pristiglo je 239 ročnika – 194 mladića i 44 djevojke iz svih krajeva Republike Hrvatske koji će proći dragovoljno vojno osposobljavanje po standardnom programu. Jedan od ročnika je i vrhunski sportaš, biatlonac Matija Legović.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ročnicima slijedi zanimljivih osam tjedana u kojima će svladati temeljne vojničke vještine pod stručnim nadzorom instruktora i zapovjednika.

Biatlonac Matija Legović, svjetski i europski juniorski prvak i osvajač dva kristalna globusa, istaknuo je kako je ponosan što će pohađati dragovoljno vojno osposobljavanje i steći nove vještine. Kao sportaš, Matija predstavlja Hrvatsku diljem svijeta, ali dodaje da mu je čast služiti domovini i kao vojnik.

Ročnica Gabrijela iz okolice Požege prijavila se na dragovoljno vojno osposobljavanje kako bi ispunila svoj dugogodišnji san, služiti Hrvatskoj vojsci: “Sviđa mi se red, rad i disciplina i nadam se da ću ostati raditi u Hrvatskoj vojsci po završetku obuke”.

Ročnik iz Vukovara: Očekujem disciplinu, natjecateljski duh i timski rad

Kristijan iz Vukovara istaknuo je da se prijavio na dragovoljno vojno osposobljavanje radi stjecanja novih vještina te zbog vojne obuke. “Oduvijek me zanimalo kako je to biti hrvatski vojnik, biti u novom društvu. Već sam upoznao puno ljudi. Sve mi se čini novo i zanimljivo. Od vojne obuke očekujem disciplinu, natjecateljski duh i timski rad, zbog toga sam se i prijavio”, dodao je Kristijan.

Ročnici će u izazovnih osam tjedana u Požegi svladati temeljne vojničke vještine

Tijekom prvog obučnog razdoblja ročnici se prilagođavaju na vojno okruženje i ono završava polaganjem svečane prisege, nakon čega slijedi glavni dio obuke.

U ovom obučnom razdoblju, tijekom pet tjedana, ročnici će raditi na povećanju psihofizičke spremnosti, provedbi pripremnih gađanja i uvježbavanju temeljnih vojničkih zadaća u realnim uvjetima, a na kraju ovog razdoblja objedinjuju se sva znanja i stečene vještine. Na kraju dragovoljnog vojnog osposobljavanja provodi se završno ocjenjivanje, a nakon toga je natjecanje za najboljeg ročnika i ročnicu.

Uspješnim završetkom temeljne vojne obuke ročnici ispunjavanju uvjete za specijalističku vojnu obuku i potpisivanje ugovora o djelatnoj vojnoj službi. Ročnici koji se po završetku temeljne obuke ne odluče za vojnu karijeru postaju pripadnici razvrstane pričuve.