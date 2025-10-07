Podstrana dobiva novo vatrogasno vozilo vrijedno više od 700 tisuća eura

Općina Podstrana uskoro će dobiti novo navalno vatrogasno vozilo za potrebe Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Podstrana, čime će se znatno ojačati kapaciteti lokalnog vatrogasnog sustava.

Ugovor o nabavi vozila, vrijednog 702.683 eura s PDV-om, potpisan je danas između JVP Podstrana i UniCredit Leasing Croatia d.o.o., putem financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci. Primatelj leasinga je JVP Podstrana, dok je Općina Podstrana osigurala potrebna sredstva u svom proračunu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ugovor su potpisali zapovjednik JVP Podstrana Marko Bešlić, predsjednik i članica uprave UniCredit Leasing Croatia d.o.o. Tomislav Štimac i Ana Brakus, uz prisustvo zapovjednika DVD Podstrana Nikole Bakote te načelnika Općine Podstrana.

Novo navalno vatrogasno vozilo donosi značajan iskorak u modernizaciji vatrogasne opreme i poboljšanju učinkovitosti intervencija. Opremljeno suvremenom tehnologijom i većom snagom, omogućit će bržu i sigurniju reakciju u gašenju požara te spašavanju ljudi i imovine.

„Svjesni smo koliko je važna brza reakcija u kriznim situacijama. Ovim ulaganjem osiguravamo da naši vatrogasci budu opremljeni na najvišoj razini i spremni za sve izazove“, poručio je načelnik.

Dodao je kako je riječ o važnoj investiciji koja će dodatno unaprijediti sigurnost svih stanovnika Podstrane te zahvalio svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta.