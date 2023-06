PODSTRANA DOBILA BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKU STAZU UZ OBALU Posađeni su tamarisi i postavljeno je pet pametnih klupa

Načelnik općine Podstrana Mijo Dropuljić iskoristio je nedjelju za obilazak dovršenih radova još jedne dionice obalne šetnice u Sv. Martinu.

O tome je izvijestio svoje pratitelje na Facebooku.

"Danas sam obišao dovršene radove na sanaciji još jedne dionice obalne šetnice u Sv. Martinu faza II u duljini oko 420 m.

Minimalna širine šetnice iznosi 3,20 m a na mjestima je dosta šira, ovisno o uvjetima na terenu i stanju postojeće oštećene šetnice. Uređenjem staze omogućen je prolazak interventnih i dostavnih vozila a zajednička biciklističko - pješačka staza se izvodi završnom obradom u izvedbi pranog kulira na pješačkoj stazi, odnosno završnom obradom četkani beton na biciklističkoj stazi.

Do sada smo sanirali ukupno oko 1750 m biciklističko-pješačke staze koja je u kontinuitetu od okretišta u Mutograsu do potoka Vinine u Sv. Martinu. Uz biciklističko-pješačku stazu posadili smo oko 150 stabala tamarisa. Nažalost na ovom zadnjem dijelu nismo stigli posaditi tamarise jer je počela turistička sezona, pa ćemo to učiniti na jesen.

U sklopu šetnice postavili smo i 5 pametnih klupa.

Vrijednost investicije ove dionice iznosi oko 180.000,00 eura s PDV-om, dok ukupna vrijednost svih dionica, ukupne duljine oko 1750 m, iznosi oko 1.000.000,00 eura s PDV-om. Šetnica je sufinancirana od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Splitsko-dalmatinske županije u iznosu oko 425.000,00 eura, te im se ovom prilikom zahvaljujem.

Svim našim mještanima i posjetiteljima želim ugodnu šetnju i vožnju biciklom.

Po završetku turističke sezone nastavljamo sa sanacijom još tri dionice biciklističko-pješačke staze ukupne duljine oko 1300 m", kaže Dropuljić.