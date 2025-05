PODRŽAVATE LI OVAKAV PLES NA VJENČANJU? Internet 'gori' od podijeljenih komentara, zanima nas vaše mišljenje

Jedan novopečeni mladi par iz Makedonije privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je njihov prvi ples s vjenčanja postao viralan na TikToku. Video je u kratkom vremenu prikupio na tisuće pregleda i komentara, a reakcije javnosti su potpuno podijeljene.

U snimci koja se proširila internetom, mladenka nosi kratku bijelu vjenčanicu i tenisice, dok je mladoženja odjeven u klasično odijelo. Par pleše okružen efektom bijelog dima, a njihova izvedba očito nije prošla nezapaženo.

Neki korisnici TikToka izrazili su oduševljenje opuštenošću i originalnošću para. Drugi, pak, nisu bili impresionirani. Bilo je komentara u kojima se kritizira izbor odjeće, plesni stil, pa čak i "nedostatak elegancije".

„Ovi su cijelu svadbu smarali goste budalaštinama, hahahah“ – piše jedan komentator.

„Poslije ovoga uzmeš svoju kovertu i odeš kući…“ – dodaje drugi.

„Ajd što je ona mislila da je to OK, ali... kako je on na to pristao?“ – pita se treći.

„Brate, trepni dvaput ako si otet i treba ti pomoć“ – nižu se šaljivi komentari.

Ima i onih koji su stali u obranu mladenaca:

„Što ti je Balkan – ljudi se vole i žele proslaviti na svoj način, a komentari su stvarno razočaravajući. Samo vas je briga što drugi misle i kako ćete ih kritizirati jer nemate slobode pokazati svoje ‘ja’. Svaka čast mladencima, super ste!!!“ – napisala je jedna korisnica.

