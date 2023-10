"Podršku za 'klečanjem' pred gulašem dobio sam najviše od vjernika"

Varaždinec, glumac Jan Kerekeš gostovao je kod Tatjane Jurić u podcastu Skip or Beep bravo! radija. Za sebe kaže da je emotivac, a komedija i metal bend su mu obrambeni mehanizam, jer sve što radi prvo provuče kroz srce. U znak kritike 'klečavcima', on je sa svojom ekipom klečao pred gulašom radi čega je njegova obitelj doživjela ozbiljne prijetnje. Ne slaže se ni sa mahanjem bilo kakvih zastava...nije mu namjera nikoga vrijeđati, ali ne ustručava se izreći svoje mišljenje i stati iza njega.

U znak kritike sam klečao pred gulašom, nisam znao da će to biti jedna od najpraćenijih vijesti u Hrvatskoj, ali da i dalje sam istog mišljenja, jednako kako oni kleče se tako isto ne slažem sa mahanjem bilo kakvih zastava da su ove ili one boje. To mislimo na gay zastave? Da! Imaš nešto protiv gay zajednice? – upitala ga je Tatjana Jurić - Aposlutno ne! Apsolutno ne!

Imam jedino problem stavljanja pred nos nečijeg mišljenja i nametanje i inače u društvu, kada netko želi biti u centru pažne i s tim imam probelm.

Za sebe kaže da je vjernik i to onaj koji je pročitao Bibliju nekoliko puta.

Vjera je po meni nešto sasvim drugo, ja sam upravo podršku oko tog gulaša dobio najviše od vjernika, onih koji su gotovo svakodnevno u Crkvi, koji razumiju i žive vjeru, to mi je bilo drago zato što isto tako mislim da se radi cirkus di ne treba.

No osim podrške bilo je i prijetnji i to ozbiljnih.

Dobio si puno prijetnji? Jedna je došla i tvojoj trogodišnjoj curici? – upitala ga je Tatjana. - Da.

To je bilo otprilike ovako - Poklat ću vas sve i polomiti koljena vašoj obitelji, preko društvenih mreža su pisali, dođite u Split na predstavu, čekamo vas poslije predstave,... Nije bilo ugodno, odlučio sam svejedno porazgovarati sa svima njima, s 15 je imalo smisla, a s jednim baš i ne...

Bez obzira na kritike i uvrede, Kerekeš smatra kako se radi o iznimkama.

Inače mislim da smo dobri, kada treba nekome pomoći brzo se organiziramo, tu smo najjači u svijetu.

Sretan jer u njegovom gradu nema 'klečavaca', a iz Varaždinskog HNK-a je otišao da bi mogao živjeti bolje, rekao je i otkrio prave razloge.

Jednom na mjesec sam dobivao pozive i prigovore da ne radim izvan matične kuće, a jedan sam od rijetkih koji su pisali molbe da im se to odobri. Ja sam bio jedan od onih koji igraju najviše predstva, a moji termini su bili problem, kako su moji termini problem, da imam najmanje nastupa onda mogu biti problem...

Danas zajedno s ocem Ljubomirom stoji iza uspješnog privatnog kazališta koje ima 300 predstava na godinu. Hit komediju Kerekesh Teatra i najgledaniji film 2022. godine 'Marginalci' pogledalo je više od 60 tisuća gledatelja, a dostupan je i popularnoj platformi Netflix.

Odličan je to feeling da ne kažem .eben...

Aktualne stvari izbanaliziramo i napravimo satiru. Mi ismijavamo i korupciju, sve što zauzima previše medijskog prostora. Sada doslovce spavam s direktorom – sam sa sobom. Super je raditi s tatom, on mi je najveći prijatelj. Trenutno sam odgovoran za 7 ljudi koji imaju svoje kredite, familije,...

Želja mu je da Varaždin dobije svoj Kulturni centar, na tome intenzivno radi...